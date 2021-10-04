Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве на текущей неделе

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице на текущей неделе.

«Осадков не ожидается, и погода будет преобладать малооблачная. В дневные часы, может быть, будут развиваться облака, но незначительные. За счёт того, что ночи будут всё более ясные, температура постепенно приблизится в Москве к 0 ˚С, а по области она будет даже отрицательная, но в этом нет ничего удивительного», — заявила Позднякова в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в Подмосковье уже не первый день отмечаются отрицательные температуры воздуха.

Как отметила метеоролог, дневная температура в столице будет в пределах +10...+13 ˚С, что близко к климатической норме.

«Не исключено, что в этот малооблачный период будет выполнена месячная норма по часам солнечного сияния», — добавила она.

Ранее URA.RU сообщало, что после похолодания до минусовых температур в Курганскую область придёт тепло. По прогнозам синоптиков, 6 октября воздух может прогреться до +10 °С.