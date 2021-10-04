В Кургане синоптики обещают потепление в середине недели
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- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
«В понедельник в Кургане вероятны осадки в виде снега. Температура воздуха в ночные часы опустится до 0...-1 °С. Во вторник днём столбики термометра покажут +3 °С», — говорится в метеорологической сводке.
6 октября днём ожидается до +10 °С. Тёплая и солнечная погода продержится в течение трёх дней — до субботы, 9 октября.
С субботы на воскресенье ожидается похолодание: ночью будет до -2 °С. В воскресенье, 10 октября, днём +7 °С.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», синоптики предупредили о заморозках на Кубани.