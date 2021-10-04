«Известия»: продажи билетов на концерты в России сократились в четыре раза

Гендиректор билетного оператора Concert.ru Дмитрий Утяшев сообщил, что по сравнению с периодом до начала пандемии коронавируса продажи билетов на концерты в России упали в четыре раза.

Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

По словам Утяшева, индустрию не спасает разработанный формат COVID-free, при котором проведение мероприятий разрешено лишь в ограниченной форме.

С оценкой специалиста солидарен музыкальный продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл.

По его словам, относительно 2019 года сейчас продаётся в три — шесть раз меньше билетов в зависимости от аудитории музыкальных коллективов и форматов проведения мероприятий. Но даже в 2020 году показатели были в полтора-два раза лучше, чем этой осенью, сообщил он.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.