Синоптик Шувалов рассказал о повышающей настроение погоде в столичном регионе

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Анастасия Румянцева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптик Шувалов рассказал о повышающей настроение погоде в столичном регионе
  • РИА Новости

«Холодно было, когда у нас была облачность и температура едва выше +6 °C, вчера было +9,5 °C, сегодня будет +10 °C, может быть, в центре города +11 °C. Рука не поднимается назвать эту погоду холодной. По утрам свежо, но Москва — в тепле... Ещё неделю совершенно определённо (вплоть до 10—11 октября) у нас будет стоять сухая погода. Антициклон усиливается, будет стоять, особо далеко не уходя от Москвы, до конца следующей недели», — рассказал Шувалов.

Специалист объяснил, что такая погода — около 0 °C ночью и около +10 °C днём — это для октября «укладывающиеся в норму параметры».

«Прогноз на каждый следующий день очень похож на предыдущий. Чуть-чуть сложнее говорить о том, будет ли всё это время солнце, потому что это более тонкие процессы. Возможно, пару дней из этих семи-восьми будут с облаками, но в остальное время будет преобладать погода с солнышком, что существенно повышает настроение», — заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 3 октября, ожидается до +10 °С.

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