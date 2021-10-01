Синоптики предупредили о заморозках на Кубани

Синоптики краснодарского Гидрометцентра рассказали о погоде в регионе в выходные дни.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Ожидается переменная облачность, местами на юге небольшой дождь. Ветер 6—11 м/с, местами порывы до 15—17 м/с.

Температура воздуха в дневное время составит +5...+10 °С, днём +14...+19 °С.

На севере и востоке возможны заморозки до -2 °С.

В горах переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха в ночное время составит 0...+5 °С, в дневное +8...+13 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ожидается усиление ветра до 17 м/с.