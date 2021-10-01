Писатель Шаргунов поддержал грантовый конкурс, организованный Президентским фондом культурных инициатив

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Писатель, общественный деятель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов поддержал грантовый конкурс, организованный Президентским фондом культурных инициатив.
Писатель Шаргунов поддержал грантовый конкурс, организованный Президентским фондом культурных инициатив
  • © Фото: Молли Глотт-Родькина

«Для меня очевидно, что первый конкурс стал мощнейшим по отклику. 12 460 заявок из 83 регионов за полтора месяца заявочной кампании, 38 000 регистраций на сайте. Значит, мы имеем дело с более чем востребованной историей собирания и поддержки отечественных талантов», — сказал он в беседе со «Взглядом».

Как отметил Шаргунов, конкурс провели в кратчайшие сроки с беспрецедентным числом заявителей, и это впечатляет.

Президентский фонд культурных инициатив был создан 17 мая.

Ранее писатель-фантаст Вадим Панов в беседе с НСН рассказал о значении литературных премий.

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