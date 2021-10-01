В Краснодаре открылся международный фестиваль экспериментального кино MIEFF.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

На 1 октября запланирована программа на тему «Тысяча и один способ обрести дом», на 2 октября — кинопрограмма «По ту сторону дверей». 3 октября будут представлены картины, объединённые темой «В мерцании грёз».

Программа «Перекрёстки» намечена на 10 октября.

MIEFF — международная культурно-образова­тельная платформа, которая была основана в 2016 году. Среди целей организаторов — поддержка отечественных авторов, налаживание связей между ними и международным киносообществом, знакомство широкой аудитории с экспериментальным кино.

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