В Краснодаре открылся международный фестиваль экспериментального кино

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В Краснодаре открылся международный фестиваль экспериментального кино MIEFF.
В Краснодаре открылся международный фестиваль экспериментального кино
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».

На 1 октября запланирована программа на тему «Тысяча и один способ обрести дом», на 2 октября — кинопрограмма «По ту сторону дверей». 3 октября будут представлены картины, объединённые темой «В мерцании грёз».

Программа «Перекрёстки» намечена на 10 октября.

MIEFF — международная культурно-образова­тельная платформа, которая была основана в 2016 году. Среди целей организаторов — поддержка отечественных авторов, налаживание связей между ними и международным киносообществом, знакомство широкой аудитории с экспериментальным кино.

Ранее народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в беседе с ФАН рассказала, как решила стать актрисой.

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