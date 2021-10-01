Владимир Шевельков поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх»

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Актёр Владимир Шевельков поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.
Владимир Шевельков поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх»
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«Всё было отлично на самом деле. Это была последняя приключенческая картина СССР. Там, наверное, это было больше всего в моей жизни похоже на кино: с поездками в Индию, жизнью в Ялте, с хорошими костюмами, хорошим режиссёром, который знает, чего хочет, хорошими партнёрами», — заявил он в беседе с Nation News.

Шевельков выделил Игоря Квашу, сыгравшего верховного жреца бога Солнца, а также Рафаэля Котаджяна, которому досталась роль Альвареса Торреса.

Тёплые отношения у актёра сложились и с Алёной Хмельницкой.

«Поздравлял её с 50-летием», — добавил Шевельков.

Ранее народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в беседе с ФАН рассказала, как решила стать актрисой.

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