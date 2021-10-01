Выставка работ Репина откроется 5 октября в Париже

Короткая ссылка
Выставка Ильи Репина «Живописать русскую душу» откроется 5 октября в парижском Музее Пети Пале.
Выставка работ Репина откроется 5 октября в Париже
  • AP

Об этом сообщает газета «Известия».

Среди экспонатов — около 100 работ из Третьяковской галереи, Русского музея, других отечественных и западных музеев и частных собраний.

«Эта выставка стала возможной благодаря щедрой поддержке нашего проекта ведущими российскими институциями, которые предоставили нам репинские шедевры во главе с «Бурлаками на Волге», — заявил директор Пети Пале и куратор экспозиции Кристоф Лерибо.

По его словам, выставка примечательна ещё и тем, что она не только знакомит с творчеством художника, но и рассказывает об истории России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 23 тыс. человек бесплатно посетили музеи Московской области в рамках акции «День туризма», которая состоялась 25 и 26 сентября в преддверии одноимённого международного праздника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить