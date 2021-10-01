Выставка работ Репина откроется 5 октября в Париже

Выставка Ильи Репина «Живописать русскую душу» откроется 5 октября в парижском Музее Пети Пале.

Об этом сообщает газета «Известия».

Среди экспонатов — около 100 работ из Третьяковской галереи, Русского музея, других отечественных и западных музеев и частных собраний.

«Эта выставка стала возможной благодаря щедрой поддержке нашего проекта ведущими российскими институциями, которые предоставили нам репинские шедевры во главе с «Бурлаками на Волге», — заявил директор Пети Пале и куратор экспозиции Кристоф Лерибо.

По его словам, выставка примечательна ещё и тем, что она не только знакомит с творчеством художника, но и рассказывает об истории России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 23 тыс. человек бесплатно посетили музеи Московской области в рамках акции «День туризма», которая состоялась 25 и 26 сентября в преддверии одноимённого международного праздника.