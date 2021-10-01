Международный литературный фестиваль откроется 4 октября в Нижнем Новгороде

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Международный литературный фестиваль имени Максима Горького откроется 4 октября в Нижнем Новгороде.
Международный литературный фестиваль откроется 4 октября в Нижнем Новгороде
  • Pixabay

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Участниками церемонии открытия станут известные актёры и писатели. Ведущая — актриса Яна Поплавская. Специально приглашённые гости — Александр Панкратов-Чёрный, Вениамин Смехов, Игорь Прокопенко, а также члены попечительского совета фестиваля Виктор Ерофеев, Олег Рой, Дмитрий Бирман и другие.

На открытии огласят результаты конкурса на соискание литературной премии «Данко» и наградят лауреатов.

Программа фестиваля включает творческие вечера, мастер-классы, круглые столы.

Ранее писатель-фантаст Вадим Панов в беседе с НСН рассказал о значении литературных премий.

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