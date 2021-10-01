В Москве рассказали о мероприятиях в честь Дня музыки

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В Москве рассказали о программе мероприятий в честь Дня музыки, которые состоятся 2 и 3 октября.
В Москве рассказали о мероприятиях в честь Дня музыки
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, в культурном центре «Лира» 2 октября театр-студия «Комната» представит спектакль «Алиса в Стране чудес».

В музее-заповеднике «Царицыно» 3 октября выступят лауреаты международных конкурсов и участники телепроектов, которые исполнят песни из мультфильмов.

В доме культуры «Аструм» Московский театр-студия «Профили» откроет 3 октября сезон комедией «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя.

Ранее скрипачка, заслуженная артистка России Мария Сафарьянц в беседе с Nation News рассказала об интересе к русской музыке за рубежом.

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