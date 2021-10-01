В Кирове пройдёт фестиваль «Вятка — город детства»

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Всероссийский театральный фестиваль–лаборатория «Вятка — город детства» будет проходить в Кирове на площадке Кировского театра кукол им. А.Н. Афанасьева с 14 по 17 октября.
В Кирове пройдёт фестиваль «Вятка — город детства»
  • © Официальный информационный сайт Правительства Кировской области

Об этом сообщает progorod43.

Фестиваль пройдёт при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей России, правительства Кировской области, Российского детского фонда и фабрики игрушек «Весна».

На него приглашены театральные коллективы из Москвы, Владимира, Кстова и Перми. В афише спектакли по произведениям Достоевского, Лескова, Гоголя, Андерсена, Кэрролла, сказкам славянских народов.

Ранее ФАН сообщало, что в Ростовской области прошёл VIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета.

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