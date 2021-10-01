В Кирове пройдёт фестиваль «Вятка — город детства»
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Об этом сообщает progorod43.
Фестиваль пройдёт при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей России, правительства Кировской области, Российского детского фонда и фабрики игрушек «Весна».
На него приглашены театральные коллективы из Москвы, Владимира, Кстова и Перми. В афише спектакли по произведениям Достоевского, Лескова, Гоголя, Андерсена, Кэрролла, сказкам славянских народов.
Ранее ФАН сообщало, что в Ростовской области прошёл VIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета.