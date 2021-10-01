Театры и музеи Томской области продали более 4 тысяч билетов по «Пушкинской карте» в сентябре
- © Максим Блинов
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Самым популярным оказался Театр драмы, где реализовали свыше 1 тыс. билетов.
«На втором месте — Томская областная государственная филармония, на третьем — Театр юного зрителя», — рассказали в администрации.
В проекте принимают участие все томские театры, муниципальные и областные музеи, их филиалы, филармония, парк «Околица», другие учреждения.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на сайт правительства региона назвал учреждения, которые можно посетить по «Пушкинской карте» в Подмосковье.