Синоптики рассказали о погоде в Кирове в ближайшие дни

Короткая ссылка
Синоптики рассказали о погоде в Кирове в ближайшие выходные.
Синоптики рассказали о погоде в Кирове в ближайшие дни
  • © Станислав Шаклеин
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт «Гисметео».

В субботу, 2 октября, ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха днём +6...+9 ˚С.

В воскресенье, 3 октября, максимальная температура за день составит +8 ˚С. Возможен небольшой дождь.

Стал известен прогноз на выходные и в Татарстане. В субботу ночью и утром ожидается туман, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ранее сообщалось, что в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить