Синоптики рассказали о погоде в Кирове в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в Кирове в ближайшие выходные.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт «Гисметео».

В субботу, 2 октября, ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха днём +6...+9 ˚С.

В воскресенье, 3 октября, максимальная температура за день составит +8 ˚С. Возможен небольшой дождь.

Стал известен прогноз на выходные и в Татарстане. В субботу ночью и утром ожидается туман, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ранее сообщалось, что в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей.