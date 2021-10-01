В Петербурге признали региональным памятником дом купца Глухарева

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Дом купца Евгения Глухарева на 7-й Красноармейской улице в Санкт-Петербурге добавили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
В Петербурге признали региональным памятником дом купца Глухарева
  • © Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Дом построен в 1905 году по проекту инженера Леонида Харламова. Здание выполнено в стиле модерн. Оно сохранило первоначальные архитектурные решения автора проекта.

После революции дом национализировали и разместили в нём коммунальные квартиры.

Как ранее передавало ФБА «Экономика сегодня», комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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