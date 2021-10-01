На Кубани временно ограничили движение грузовиков из-за ураганного ветра

В Краснодарском крае утром 1 октября на участке трассы М-4 «Дон» временно ограничили движение грузовиков из-за ветра.

Об этом пишет портал «Юга.ру».

В пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по краю уточнили, что из-за ураганного ветра между Геленджиком и Новороссийском временно запретили ездить грузовикам.

Ограничение действует на участке трассы М-4 «Дон» с 1516 по 1537 км.

В случае крайней необходимости водителям посоветовали быть внимательными и придерживаться безопасной скорости. Движение на дороге контролируют инспекторы ДПС.

Отмечается, что в Новороссийске порывы ветра могут достигать 27—32 м/с.

Ранее, как передавало URA.RU, синоптики предупредили о похолодании до -5 °С в Ханты-Мансийском автономном округе.