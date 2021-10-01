Друг Прохора Шаляпина рассказал о его подавленном настроении после смерти жены

Певец Прохор Шаляпин чувствует себя ужасно и «не знает, куда бежать» после смерти от коронавируса его жены Татьяны Клаудии Дэвис.

«Прохору ужасно плохо. Не знает, что делать, куда бежать. Говорит, что в Америке не разрешены прощания из-за коронавируса, сразу кремация без возможности даже подойти к закрытому гробу. Не описать его состояние сейчас, он подавлен как никогда», — рассказал в комментарии Life.ru друг шоумена актёр Георгий Кирьянов.

Он пристыдил тех, кто распространял слухи, что заболевание супруги Шаляпина — пиар-ход. Собеседник издания призвал клеветников попросить прощения у певца.

Кирьянов также напомнил, что родители артиста также недавно перенесли болезнь, однако у них она протекала в лёгкой форме.

Ранее российский певец Прохор Шаляпин сообщил о смерти своей жены Клаудии Дэвис.

Ей было 42 года. В 1990-е семья Дэвис переехала из России в Канаду на ПМЖ, она владела сетью адвокатских контор. Коронавирусом супруга Шаляпина заразилась сразу после свадьбы с ним и проходила лечение в Лас-Вегасе.