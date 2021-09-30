Российский модельер Валентин Юдашкин представит новую коллекцию на Неделе моды в Париже в формате онлайн 5 октября.

«Мы заранее снимаем видео о коллекции. Этот новый формат даёт новые возможности художественного осмысления своей коллекции. Те, кто её создавал, теперь могут принимать участие в съёмке фильма. Для нас это новый формат, мы стали режиссёрами собственной коллекции. В принципе, мы всегда ими были, но это был другой формат», — заявил Юдашкин в беседе с газетой «Известия».

По его словам, почти половина дизайнеров устраивают цифровые показы.

Как пояснил модельер, для поездки во Францию требуется пройти вакцинацию от COVID-19, карантин и выполнить ряд других условий.

Неделя моды в Париже проходит с 27 сентября по 5 октября.