Писатель Панов рассказал о значении литературных премий

Писатель-фантаст Вадим Панов рассказал о значении литературных премий.

«То, как премия влияет на жизнь писателя, очень сильно зависит от того, насколько известной, уважаемой, популярной, авторитетной является та или иная премия. Грубо говоря, сделать свою премию и сформировать короткий список можно так, что писатель об этом никогда в жизни не узнает, и никто не узнает», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, есть премии, в которые авторы хотят попасть обязательно, и для них это важно.

Как заключил Панов, премия премии рознь.

Ранее российская писательница Александра Маринина в беседе с ФАН рассказала о своём романе «Другая правда».