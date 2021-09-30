Писатель Панов рассказал о значении литературных премий

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Писатель-фантаст Вадим Панов рассказал о значении литературных премий.
Писатель Панов рассказал о значении литературных премий
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

«То, как премия влияет на жизнь писателя, очень сильно зависит от того, насколько известной, уважаемой, популярной, авторитетной является та или иная премия. Грубо говоря, сделать свою премию и сформировать короткий список можно так, что писатель об этом никогда в жизни не узнает, и никто не узнает», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, есть премии, в которые авторы хотят попасть обязательно, и для них это важно.

Как заключил Панов, премия премии рознь.

Ранее российская писательница Александра Маринина в беседе с ФАН рассказала о своём романе «Другая правда».

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