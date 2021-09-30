Климатолог высказался о возможных погодных аномалиях предстоящей зимой в России

Руководитель направления «Климат и энергетика» российского Гринписа Василий Яблоков высказался о возможных погодных аномалиях предстоящей зимой в России.

«Главным трендом является увеличение количества аномалий. Как по температуре (то есть могут быть и очень холодные периоды, и очень тёплые), так и с осадками», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, может выпасть очень много снега, как, например, прошлой зимой, а может случиться и так, что зима окажется полностью бесснежной, как в начале 2020 года в Москве.

Яблоков отметил, что температурные аномалии могут происходить одновременно.

«И, скорее всего, так и будет. Зимой будут наблюдаться и аномально тёплые недели, и аномально холодные», — предположил он.

Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.