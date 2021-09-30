Метеоролог Старков рассказал, когда ожидать первый снег в Москве

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Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал, когда ожидать первый снег в Москве.
Метеоролог Старков рассказал, когда ожидать первый снег в Москве
  • РИА Новости

«Первый снег в перспективе очень дальней, и в ближайшие две недели он точно не ожидается. Сейчас же погода у нас стабилизировалась, сентябрьские дожди кончились и преимущественных осадков не ожидается, погода будет сухой», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как прогнозирует Старков, в этом году снега стоит ожидать только во второй половине октября.

Эксперт напомнил, что временный снежный покров начинает формироваться в ноябре, а устойчивый — в конце ноября.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал о влиянии погоды на самочувствие.

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