Метеоролог Старков рассказал, когда ожидать первый снег в Москве

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал, когда ожидать первый снег в Москве.

«Первый снег в перспективе очень дальней, и в ближайшие две недели он точно не ожидается. Сейчас же погода у нас стабилизировалась, сентябрьские дожди кончились и преимущественных осадков не ожидается, погода будет сухой», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как прогнозирует Старков, в этом году снега стоит ожидать только во второй половине октября.

Эксперт напомнил, что временный снежный покров начинает формироваться в ноябре, а устойчивый — в конце ноября.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал о влиянии погоды на самочувствие.