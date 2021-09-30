В Третьяковке рассказали о выставке «Мечты о свободе»
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Об этом сообщает газета «Известия».
«Выставка предлагает вниманию публики более 140 живописных полотен. Крупнейшие российские музеи, в числе которых, помимо Третьяковской галереи, также Государственный Эрмитаж, Русский музей и ГМИИ имени Пушкина, предоставили в общей сложности 70 картин», — заявили в Третьяковке.
Участниками проекта стали и немецкие музеи, к примеру, берлинская Национальная галерея, Кунстхалле Гамбурга и Музей Новалиса в Обервидерштедте.
Выставка объединяет шедевры европейского и русского искусства XIX века. Она уже была показана в Москве.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 23 тыс. человек бесплатно посетили музеи Московской области в рамках акции «День туризма», которая состоялась 25 и 26 сентября в преддверии одноимённого международного праздника.