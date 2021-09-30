В Третьяковке рассказали о выставке «Мечты о свободе»

В пресс-службе Третьяковской галереи рассказали о выставке «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии», которая откроется в Дрездене 2 октября. Она организована совместно с музеем Альбертинум.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Выставка предлагает вниманию публики более 140 живописных полотен. Крупнейшие российские музеи, в числе которых, помимо Третьяковской галереи, также Государственный Эрмитаж, Русский музей и ГМИИ имени Пушкина, предоставили в общей сложности 70 картин», — заявили в Третьяковке.

Участниками проекта стали и немецкие музеи, к примеру, берлинская Национальная галерея, Кунстхалле Гамбурга и Музей Новалиса в Обервидерштедте.

Выставка объединяет шедевры европейского и русского искусства XIX века. Она уже была показана в Москве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 23 тыс. человек бесплатно посетили музеи Московской области в рамках акции «День туризма», которая состоялась 25 и 26 сентября в преддверии одноимённого международного праздника.