Олеся Железняк поделилась впечатлениями от фестиваля «Амурская осень»

Короткая ссылка
Актриса Олеся Железняк поделилась впечатлениями от фестиваля театра и кино «Амурская осень».
Олеся Железняк поделилась впечатлениями от фестиваля «Амурская осень»
  • © Фестиваль "Амурская осень"

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что впервые оказалась в Благовещенске.

«На самом деле меня давно звали на «Амурскую осень», но как представишь себе долгие часы полёта! И всё же наконец собралась и ни секунды не пожалела. Зритель благовещенский так шикарно нас принял, аплодировали стоя», — сказала актриса.

По её словам, такой приём воодушевит любого артиста.

Как добавила Железняк, ей хочется принять участие в фестивале уже в кинопрограмме.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что четыре театра из Удмуртии получили субсидии в рамках реализации национального проекта «Культура».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить