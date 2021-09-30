Олеся Железняк поделилась впечатлениями от фестиваля «Амурская осень»

Актриса Олеся Железняк поделилась впечатлениями от фестиваля театра и кино «Амурская осень».

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что впервые оказалась в Благовещенске.

«На самом деле меня давно звали на «Амурскую осень», но как представишь себе долгие часы полёта! И всё же наконец собралась и ни секунды не пожалела. Зритель благовещенский так шикарно нас принял, аплодировали стоя», — сказала актриса.

По её словам, такой приём воодушевит любого артиста.

Как добавила Железняк, ей хочется принять участие в фестивале уже в кинопрограмме.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что четыре театра из Удмуртии получили субсидии в рамках реализации национального проекта «Культура».