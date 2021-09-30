Россияне рассказали о своих ожиданиях от предстоящей зимы

Жители России рассказали о своих ожиданиях от предстоящей зимы. По словам 47% респондентов, они ждут холодную зиму. Как считают 45% опрошенных, первый снег будет в ноябре, а ещё треть ждёт его уже в октябре.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование «AliExpress Россия», проведённое совместно с агентством ResearchMe.

Для согревания на улице 41% участников опроса предпочитают активно двигаться, 36% — носить много слоёв одежды. Шапку назвали 54% россиян, термобельё — 20%.

Обогреватели есть у 18% респондентов. Для согревания дома 47% россиян пьют горячий чай, 37% надевают тёплую пижаму. Берут сразу два одеяла 31% участников исследования. За помощью к домашним питомцам обращаются 14% респондентов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Радио 1» рассказал, где россияне планируют отдыхать предстоящей зимой.