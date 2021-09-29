Метеоролог Позднякова прогнозирует комфортную погоду в Московском регионе в начале октября

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Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова прогнозирует комфортную погоду в столичном регионе в начале октября.
Метеоролог Позднякова прогнозирует комфортную погоду в Московском регионе в начале октября
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Погода в начале октября ожидается вполне приятная, без осадков. Будет появляться солнце, юго-западный ветер слабый. Наступит золотая осень», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, температура ожидается в пределах климатической нормы, а в выходные может быть и немного теплее.

«Преобладающая температура в конце недели по воскресенье включительно по Подмосковью составит +2…+7 °С, дневная температура +9…+14 °С. Самыми тёплыми днями станут суббота и воскресенье, воздух начнёт прогреваться до +12…+14 °С», — сказала Позднякова.

Как отметила метеоролог, ночных заморозков в ближайшее время не ожидается.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал о влиянии погоды на самочувствие.

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