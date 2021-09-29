Метеоролог Позднякова прогнозирует комфортную погоду в Московском регионе в начале октября
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«Погода в начале октября ожидается вполне приятная, без осадков. Будет появляться солнце, юго-западный ветер слабый. Наступит золотая осень», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, температура ожидается в пределах климатической нормы, а в выходные может быть и немного теплее.
«Преобладающая температура в конце недели по воскресенье включительно по Подмосковью составит +2…+7 °С, дневная температура +9…+14 °С. Самыми тёплыми днями станут суббота и воскресенье, воздух начнёт прогреваться до +12…+14 °С», — сказала Позднякова.
Как отметила метеоролог, ночных заморозков в ближайшее время не ожидается.
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