Одобрен проект первой очереди строительства арт-резиденции «Таврида»
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«Арт-резиденция будет представлять собой стационарный образовательный центр, который разместится на площади 119,05 га», — заявили в пресс-службе Главгосэкспертизы.
Там отметили, что здания, площадки и зоны отдыха будут гармонично вписаны в ландшафт бухты Капсель.
Как напомнили в Главгосэкспертизе, с 2015 года в бухте проводят форум творческой молодёжи «Таврида». Впоследствии образовался арт-кластер «Таврида».
Ранее progorod43 передавал, что новая арт-резиденция откроется в Кирове к 650-летию города.