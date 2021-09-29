Одобрен проект первой очереди строительства арт-резиденции «Таврида»

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Главгосэкспертиза России одобрила проект первой очереди строительства образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида».
Одобрен проект первой очереди строительства арт-резиденции «Таврида»
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Арт-резиденция будет представлять собой стационарный образовательный центр, который разместится на площади 119,05 га», — заявили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Там отметили, что здания, площадки и зоны отдыха будут гармонично вписаны в ландшафт бухты Капсель.

Как напомнили в Главгосэкспертизе, с 2015 года в бухте проводят форум творческой молодёжи «Таврида». Впоследствии образовался арт-кластер «Таврида».

Ранее progorod43 передавал, что новая арт-резиденция откроется в Кирове к 650-летию города.

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