Одобрен проект первой очереди строительства арт-резиденции «Таврида»

Главгосэкспертиза России одобрила проект первой очереди строительства образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида».

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Арт-резиденция будет представлять собой стационарный образовательный центр, который разместится на площади 119,05 га», — заявили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Там отметили, что здания, площадки и зоны отдыха будут гармонично вписаны в ландшафт бухты Капсель.

Как напомнили в Главгосэкспертизе, с 2015 года в бухте проводят форум творческой молодёжи «Таврида». Впоследствии образовался арт-кластер «Таврида».

Ранее progorod43 передавал, что новая арт-резиденция откроется в Кирове к 650-летию города.