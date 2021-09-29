В Челябинской области предупредили о мокром снеге в начале октября

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В Челябинском гидрометцентре рассказали о погоде в начале октября.
В Челябинской области предупредили о мокром снеге в начале октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В ночь на 1 октября ожидается облачная погода с прояснением. Местами небольшие осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. Такая же погода прогнозируется и на следующую ночь», — заявили в региональном ЦГМС.

В дневное время температура составит до +4...+11 °С. Возможны дожди. Ночью заморозки до -4 °С.

Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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