В Челябинской области предупредили о мокром снеге в начале октября

В Челябинском гидрометцентре рассказали о погоде в начале октября.

Об этом сообщает URA.RU.

«В ночь на 1 октября ожидается облачная погода с прояснением. Местами небольшие осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. Такая же погода прогнозируется и на следующую ночь», — заявили в региональном ЦГМС.

В дневное время температура составит до +4...+11 °С. Возможны дожди. Ночью заморозки до -4 °С.

Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.