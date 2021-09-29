В Подмосковье рассказали о планах по обновлению книжного фонда библиотек

На обновление книжного фонда в библиотеках Московской области направят 22,5 млн рублей.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства России в 2021 году.

В библиотеки поступят произведения классической и современной художественной литературы, энциклопедии, словари, справочники, биографические и научно-популярные издания, выпущенные отечественными издательствами в 2019—2021 годах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в ряде библиотек Московской области появятся велопарковки, бесплатный Wi-Fi, зарядки для смартфонов и ноутбуков до конца этого года.