Россияне рассказали о лучших местах для идеального свидания

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Жители России рассказали о лучших местах для идеального свидания. По словам 59% респондентов, это рестораны или кафе. Ещё 23% предпочитают торгово-развлекательные центры, а 19% высказались в пользу свиданий дома.
Россияне рассказали о лучших местах для идеального свидания
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос, проведённый сервисом «Ситидрайв» совместно с сайтом «Мамба».

Популярностью также пользуются набережные и другие городские пространства, загородные места отдыха или пляжи, другие города и страны.

В опросе приняли участие 6610 пользователей. Треть участников исследования заявили, что ходят на свидания от одного до трёх раз в месяц. Ещё 7% бывают на романтических встречах от четырёх до шести раз. Чаще семи раз в месяц на свидания ходят 4%.

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.

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