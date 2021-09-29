Россияне рассказали о лучших местах для идеального свидания
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос, проведённый сервисом «Ситидрайв» совместно с сайтом «Мамба».
Популярностью также пользуются набережные и другие городские пространства, загородные места отдыха или пляжи, другие города и страны.
В опросе приняли участие 6610 пользователей. Треть участников исследования заявили, что ходят на свидания от одного до трёх раз в месяц. Ещё 7% бывают на романтических встречах от четырёх до шести раз. Чаще семи раз в месяц на свидания ходят 4%.
Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.