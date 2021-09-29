В омском клубе прокомментировали отмену концерта рэпера Face

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В омском клубе Angar прокомментировали отмену концерта рэпера Face (Ивана Дрёмина).
В омском клубе прокомментировали отмену концерта рэпера Face
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представительницу площадки.

Выступление было запланировано на 2 октября.

«У нас не только его концерт отменён — у нас отменены абсолютно все концерты, потому что до 31 октября продлили масочный режим. Все концерты были отменены в сентябре, теперь и в октябре», — сказала сотрудница клуба.

Ранее Дрёмин написал в соцсетях, что его осенние концерты в некоторых городах, в том числе в Красноярске и Новосибирске, отменены.

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