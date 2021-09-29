В омском клубе прокомментировали отмену концерта рэпера Face
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представительницу площадки.
Выступление было запланировано на 2 октября.
«У нас не только его концерт отменён — у нас отменены абсолютно все концерты, потому что до 31 октября продлили масочный режим. Все концерты были отменены в сентябре, теперь и в октябре», — сказала сотрудница клуба.
Ранее Дрёмин написал в соцсетях, что его осенние концерты в некоторых городах, в том числе в Красноярске и Новосибирске, отменены.