Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Вануату
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Вануату. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 288 км от города Порт-Вила.
Очаг залегал на глубине 15 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 у побережья Камчатки
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