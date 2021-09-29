Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Вануату

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Вануату. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 288 км от города Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 15 км. Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 у побережья Камчатки