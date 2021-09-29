Лава от извергающегося вулкана на острове Пальма достигла океана

Потоки лавы от извергающегося вулкана на испанском острове Пальма достигли океана в районе побережья населённого пункта Тасакорте, сообщил мэр Тасакорте Хуан Мигель Родригес.

AP

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Об этом информирует ТАСС. Как отмечается, контакт лавы с солёной водой спровоцировал выбросы вредных газов. Ранее сообщось, что вулкан на острове Пальма вступил в фазу низкой активности.