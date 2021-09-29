Лава от извергающегося вулкана на острове Пальма достигла океана

Короткая ссылка
Потоки лавы от извергающегося вулкана на испанском острове Пальма достигли океана в районе побережья населённого пункта Тасакорте, сообщил мэр Тасакорте Хуан Мигель Родригес.
Лава от извергающегося вулкана на острове Пальма достигла океана
  • AP
  • © Saul Santos

Об этом информирует ТАСС.

Как отмечается, контакт лавы с солёной водой спровоцировал выбросы вредных газов.

Ранее сообщось, что вулкан на острове Пальма вступил в фазу низкой активности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить