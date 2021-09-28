Спасатели предупредили о заморозках до -6 ˚С в Башкирии
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- © Nikolay Kuznetsov/Russian Look
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
По прогнозу, будут заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -6 ˚С.
Также ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 16 м/с.
На дорогах туман, видимость составит 500—1000 метров. В восточных районах возможна гололедица.
Ранее URA.RU сообщало, что в Уральском гидрометцентре предупредили о заморозках в Свердловской области с 27 по 29 сентября.