Спасатели предупредили о заморозках до -6 ˚С в Башкирии

Спасатели рассказали о погоде в Башкирии в ближайшие дни.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, будут заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -6 ˚С.

Также ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 16 м/с.

На дорогах туман, видимость составит 500—1000 метров. В восточных районах возможна гололедица.

Ранее URA.RU сообщало, что в Уральском гидрометцентре предупредили о заморозках в Свердловской области с 27 по 29 сентября.