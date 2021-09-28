Финал конкурса композиторов имени Андрея Петрова пройдёт 9 октября в Петербурге

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В Санкт-Петербурге 9 октября пройдёт открытый финал конкурса композиторов имени Андрея Петрова в номинациях «Песня и эстрадный романс» и «Андрей Петров XXI века» на лучшую авторскую версию песни композитора. Также состоится торжественное награждение лауреатов.
Финал конкурса композиторов имени Андрея Петрова пройдёт 9 октября в Петербурге
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

На конкурс поступило 470 заявок из 80 городов и населённых пунктов России, а также с Украины, из Белоруссии, Германии, США, Бельгии и Эстонии.

Концерт-финал будет транслироваться онлайн.

Организатор — Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора Петрова при поддержке Министерства культуры России, Комитета по культуре Петербурга, федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» и Российского музыкального союза национального фонда культурных инноваций «Пётр Великий».

Ранее скрипачка, заслуженная артистка России Мария Сафарьянц в беседе с Nation News рассказала об интересе к русской музыке за рубежом.

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