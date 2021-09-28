Финал конкурса композиторов имени Андрея Петрова пройдёт 9 октября в Петербурге
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
На конкурс поступило 470 заявок из 80 городов и населённых пунктов России, а также с Украины, из Белоруссии, Германии, США, Бельгии и Эстонии.
Концерт-финал будет транслироваться онлайн.
Организатор — Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора Петрова при поддержке Министерства культуры России, Комитета по культуре Петербурга, федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» и Российского музыкального союза национального фонда культурных инноваций «Пётр Великий».
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