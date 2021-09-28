В колледжах Москвы запустили проект «Гид-экскурсовод на автомобиле»
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Об этом сообщает «Правда.Ру».
«В тех колледжах, где уже проходит обучение, связанное с получением водительских прав в ГИБДД, мы включаем переработанную программу «Московского экскурсовода» и разрабатываем приложение «Москвич», которое после обучения и успешной сдачи экзаменов получит каждый участник, — с теми экскурсиями, которые будут разработаны», — отметила Белых.
Как следует из публикации, выпускники проекта будут ездить по выбранным клиентами маршрутам под соответствующую запись, которая расскажет о достопримечательностях столицы.
Отмечается, что на первом этапе к проекту присоединились пять колледжей. В будущем их число может быть расширено.
В инициативе задействованы МЧС России, Департамент образования и науки, Департамент культуры, Комитет по туризму, туристические компании, «Яндекс» и 2GIS.
Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.