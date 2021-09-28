В колледжах Москвы запустили проект «Гид-экскурсовод на автомобиле»

Короткая ссылка
В рамках межведомственного проекта «Московский экскурсовод» в столичных колледжах запустили проект «Гид-экскурсовод на автомобиле», заявила на селекторном совещании Департамента образования и науки депутат Госдумы Ирина Белых.
В колледжах Москвы запустили проект «Гид-экскурсовод на автомобиле»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Правда.Ру».

«В тех колледжах, где уже проходит обучение, связанное с получением водительских прав в ГИБДД, мы включаем переработанную программу «Московского экскурсовода» и разрабатываем приложение «Москвич», которое после обучения и успешной сдачи экзаменов получит каждый участник, — с теми экскурсиями, которые будут разработаны», — отметила Белых.

Как следует из публикации, выпускники проекта будут ездить по выбранным клиентами маршрутам под соответствующую запись, которая расскажет о достопримечательностях столицы.

Отмечается, что на первом этапе к проекту присоединились пять колледжей. В будущем их число может быть расширено.

В инициативе задействованы МЧС России, Департамент образования и науки, Департамент культуры, Комитет по туризму, туристические компании, «Яндекс» и 2GIS.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить