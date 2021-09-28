Вулканолог Махоткин рассказал, чего ожидать после извержения вулкана на Канарах
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Главная опасность состоит в том, что выделяемые ядовитые вещества будут испаряться, сообщил он в беседе с телеканалом «360».
«Могут быть пароксизмы — такие выпады отдельные, — но они будут гораздо меньше (если и будут случаться), чем первые извержения. Скорее всего, такого уже не будет, только какие-то случайные всплески. Обычно извержение такого вулкана длится 10 дней — неделю, но сейчас оно приближается к концу», — отметил Махоткин.
В августе сайт Newinform передавал, что селевой поток сошёл на туристические тропы с Мутновского вулкана в Камчатском крае.