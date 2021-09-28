В Татарстане пройдёт экологическая акция «Сохраним лес»

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В Татарстане с 4 по 10 октября пройдёт акция «Сохраним лес». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В Татарстане пройдёт экологическая акция «Сохраним лес»
  • © Игорь Подгорный

Об этом сообщает «Реальное время».

В 2021 году на площади в 250 га запланирована посадка не менее 1 млн саженцев сосны обыкновенной, рябины, ели европейской, лиственницы сибирской, липы мелколистной.

Отмечается, что акция направлена на бережное отношение к лесу и привлечение внимания к проблемам сохранения и воспроизводства лесов на территории республики.

В прошлом году в Татарстане было высажено более 1,2 млн саженцев на площади более 310 га. За десять лет удалось посадить деревья на площади более 6,5 тыс. га.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов  в беседе с ФБА «Экономика сегодня»  рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.

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