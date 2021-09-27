Агроном Викулов дал советы по подготовке почвы и уличных растений к зиме

Агроном, специалист в области сельского хозяйства Владимир Викулов дал советы по подготовке почвы и уличных растений к зиме.

«Укрытия перед наступлением зимы в первую очередь требуют розы, но первостепенный вопрос — когда это нужно сделать. Если это сделать намного раньше, чем необходимо, то цветы могут поразить болезни, причём настолько, что они погибнут. Поэтому укрывать розы необходимо только тогда, когда ночные температуры будут опускаться ниже нуля — до -2...-5 °С», — сказал он в беседе со «Взглядом».

По словам Викулова, луковичные растения, например тюльпаны или нарциссы, укрывать не нужно. В случае с другими многолетниками агроном советует провести санитарную обрезку и оставить небольшие побеги.

«Ситуация по клубнике: нужно исходить из того, посажена она нашими холодостойкими сортами или же это зарубежные сорта. Наши сорта зиму переживают без укрытия, а вот зарубежные не такие морозостойкие, но и слишком сильно их укрывать не стоит», — сказал эксперт.

Что касается газона, то его лучше сильно не скашивать. Однако и высокую траву оставлять нежелательно, пояснил Викулов.

«Если мы говорим об огороде, то после удаления всех растительных остатков вносят удобрение, перекапывают землю крупными пластами и оставляют в таком виде на зиму», — добавил он.

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