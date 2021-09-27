В Ленинградском зоопарке подвели итоги акции «Дары осени»

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В Санкт-Петербурге завершилась акция «Дары осени», в рамках которой можно было принести различные продукты для питомцев Ленинградского зоопарка.
В Ленинградском зоопарке подвели итоги акции «Дары осени»
  • ©spbzoopark
  • vk.com

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Горожане принесли около 700 кг лакомств, в том числе сезонных фруктов, овощей, мха, шишек, коры деревьев.

«Если вы не успели принять участие в акции «Дары осени», не огорчайтесь, ведь наш проект проводится ежегодно и вы ещё обязательно побалуете питомцев зоопарка своим урожаем следующей осенью», — заявили в зоосаде.

Как ранее передавало ФАН, в Московском зоопарке запустили осеннюю акцию по сбору урожая для животных.

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