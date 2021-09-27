В Москве пройдут показы фильмов, снятых по произведениям Юлиана Семёнова

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В Москве 8—13 октября пройдут показы фильмов в рамках программы «Синематека: Юлиан Семёнов».
В Москве пройдут показы фильмов, снятых по произведениям Юлиана Семёнова
  • © Петровка, 38 (1980)

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт сети кинотеатров «Москино».

Акция приурочена к 90-летию со дня рождения писателя. Откроет программу детектив «Террор», где снимались Василий Лановой, Георгий Юматов и Евгений Герасимов.

Также будут представлены такие ленты, как «Петровка, 38», «Огарёва, 6», «Особых примет нет», «Испанский вариант» и другие.

Участие в показах бесплатное, по регистрации.

Ранее Inforeactor сообщал, что международный фестиваль дебютного кино пройдёт 6—13 октября в Санкт-Петербурге.

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