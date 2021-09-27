В Москве пройдут показы фильмов, снятых по произведениям Юлиана Семёнова
- © Петровка, 38 (1980)
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт сети кинотеатров «Москино».
Акция приурочена к 90-летию со дня рождения писателя. Откроет программу детектив «Террор», где снимались Василий Лановой, Георгий Юматов и Евгений Герасимов.
Также будут представлены такие ленты, как «Петровка, 38», «Огарёва, 6», «Особых примет нет», «Испанский вариант» и другие.
Участие в показах бесплатное, по регистрации.
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