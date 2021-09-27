В центре погоды «Фобос» пообещали наступление бабьего лета в Москве в ближайшее время

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал наступление бабьего лета в Москве в ближайшее время.
В центре погоды «Фобос» пообещали наступление бабьего лета в Москве в ближайшее время
  • РИА Новости

«Инициатива в атмосфере станет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему осадки прекратятся. Облаков сначала будет много, но всё равно появятся просветы, солнышко начнёт выглядывать чаще из-за туч, и температура медленно, но будет подрастать с каждым днём», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Во вторник, 28 сентября, ожидается до +10...+12 ˚С, а к выходным воздух может прогреться до +15 ˚С.

Как отметил Тишковец, будет период солнечной и относительно сухой погоды в относительно длительный период времени.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить