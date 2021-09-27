В центре погоды «Фобос» пообещали наступление бабьего лета в Москве в ближайшее время

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал наступление бабьего лета в Москве в ближайшее время.

«Инициатива в атмосфере станет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему осадки прекратятся. Облаков сначала будет много, но всё равно появятся просветы, солнышко начнёт выглядывать чаще из-за туч, и температура медленно, но будет подрастать с каждым днём», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Во вторник, 28 сентября, ожидается до +10...+12 ˚С, а к выходным воздух может прогреться до +15 ˚С.

Как отметил Тишковец, будет период солнечной и относительно сухой погоды в относительно длительный период времени.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.