Музей «Херсонес Таврический» перейдёт на осенне-зимний график с 1 октября

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» перейдёт на осенне-зимний график с 1 октября.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Территория «Херсонеса Таврического» будет открыта для посещения ежедневно с 09:00 до 18:00. Обращаем ваше внимание, что допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 17:30», — заявили в пресс-службе учреждения.

Для желающих посетить службу в Свято-Владимирском кафедральном соборе допуск на территорию осуществляется через центральный вход в соответствии с расписанием богослужений.

Ранее kp.ru сообщал, что в Петергофе присвоили охранный статус двум историческим объектам — мосту-плотине и металлической беседке.