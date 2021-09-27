Музей «Херсонес Таврический» перейдёт на осенне-зимний график с 1 октября

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» перейдёт на осенне-зимний график с 1 октября.
Музей «Херсонес Таврический» перейдёт на осенне-зимний график с 1 октября
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Территория «Херсонеса Таврического» будет открыта для посещения ежедневно с 09:00 до 18:00. Обращаем ваше внимание, что допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 17:30», — заявили в пресс-службе учреждения.

Для желающих посетить службу в Свято-Владимирском кафедральном соборе допуск на территорию осуществляется через центральный вход в соответствии с расписанием богослужений.

Ранее kp.ru сообщал, что в Петергофе присвоили охранный статус двум историческим объектам — мосту-плотине и металлической беседке.

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