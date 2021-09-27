Синоптики предупредили о ледяных дождях в Челябинской области

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области.
Синоптики предупредили о ледяных дождях в Челябинской области
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ЦГМС.

«Ночью и днём 28 сентября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, ледяного дождя, мокрого снега и обычного снега. Местами сильные и очень сильные», — заявили синоптики.

В отдельных районах возможно сильное отложение мокрого снега на проводах. На дорогах местами сильная гололедица.

Также стало известно, что в Ленинградской области ночью и утром 28 и 29 сентября местами ожидается густой туман, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Температура воздуха в ночь на 28 сентября составит +2...+7 °С, местами до -2 °С.

Днём облачно с прояснениями, +9...+14 °С.

Ранее синоптики предупредили о заморозках до -2 °С в Тюменской области.

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