Синоптики предупредили о ледяных дождях в Челябинской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ЦГМС.
«Ночью и днём 28 сентября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, ледяного дождя, мокрого снега и обычного снега. Местами сильные и очень сильные», — заявили синоптики.
В отдельных районах возможно сильное отложение мокрого снега на проводах. На дорогах местами сильная гололедица.
Также стало известно, что в Ленинградской области ночью и утром 28 и 29 сентября местами ожидается густой туман, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Температура воздуха в ночь на 28 сентября составит +2...+7 °С, местами до -2 °С.
Днём облачно с прояснениями, +9...+14 °С.
Ранее синоптики предупредили о заморозках до -2 °С в Тюменской области.