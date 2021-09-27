«Одноклассники» научились «шазамить»

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Социальная сеть «Одноклассники» запустила распознавание музыки по звучанию на базе технологии ShazamKit. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Одноклассники» научились «шазамить»
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Отмечается, что теперь в «Одноклассниках» можно будет определить, что за песня играет в данный момент. Пользователи соцсети смогут открывать для себя новых исполнителей и музыкальные треки, просто услышав их в транспорте, на улице или по радио.

«Одноклассники» — первая социальная сеть, которая добавила технологию в свой музыкальный сервис. Новая функция уже доступна в последней версии iOS-приложения соцсети для пользователей операционной системы iOS 15.

Ранее сообщалось, что соцсеть «Одноклассники» запустила сервис распознавания аудиосообщений.

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