«Одноклассники» научились «шазамить»

Социальная сеть «Одноклассники» запустила распознавание музыки по звучанию на базе технологии ShazamKit. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что теперь в «Одноклассниках» можно будет определить, что за песня играет в данный момент. Пользователи соцсети смогут открывать для себя новых исполнителей и музыкальные треки, просто услышав их в транспорте, на улице или по радио.

«Одноклассники» — первая социальная сеть, которая добавила технологию в свой музыкальный сервис. Новая функция уже доступна в последней версии iOS-приложения соцсети для пользователей операционной системы iOS 15.

Ранее сообщалось, что соцсеть «Одноклассники» запустила сервис распознавания аудиосообщений.