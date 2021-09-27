Беглов поддержал проведение Книжного салона в Петербурге в мае 2022 года

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал идею проведения традиционного Книжного салона в 2022 году. Предполагается, что мероприятие пройдёт в период с 26 по 29 мая в рамках празднования Дня города.
Беглов поддержал проведение Книжного салона в Петербурге в мае 2022 года
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Как и в 2021-м, мероприятие будет проходить на Дворцовой площади и в Эрмитаже, передаёт сайт «Невские новости».

«Книжный салон 2021 года... задал этому крупнейшему культурному событию Санкт-Петербурга совершенно новый, высокий уровень. Уровень мероприятий, их количество, охват — всё в этом году было по-другому. Конечно, мы рассчитываем сохранить этот формат и в следующем году», — прокомментировал известие глава комитета по печати Владимир Рябовол.

Как ранее сообщал сайт Inforeactor, Международный фестиваль дебютного кино пройдёт в Санкт-Петербурге 6—13 октября.

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