Швыдкой оценил роль Кирилла Разлогова для мировой кинематографии

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Экс-министр культуры России, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству и художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой дал оценку достижениям Кирилла Разлогова как учёного и кинематографиста.
Швыдкой оценил роль Кирилла Разлогова для мировой кинематографии
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» Швыдкой заявил, что Разлогов был учёным, который понимал природу кинематографии и посвятил этому всю жизнь.

«Кирилл Эмильевич был одним из самых глубоких, серьёзных и тонко чувствующих людей мировой кинематографии. Он знал историю мирового кино, знал живой кинематографический процесс. Кирилл Разлогов занимался этим всю жизнь и, даже когда был директором института культурологии, не оставлял своих профессиональных занятий в этом направлении. Он был человеком, может быть, не столь открытым, несколько замкнутым в самом себе. Но такие люди по нынешним временам — редкость, и его будет очень не хватать», — рассказал он.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН поделился воспоминаниями о Кирилле Разлогове, президенте Гильдии киноведов и кинокритиков, скончавшемся в Москве 26 сентября на 76-м году жизни.

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