Никита Михалков охарактеризовал Кирилла Разлогова как тонкого знатока кинематографа

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Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков поделился воспоминаниями о скончавшемся президенте Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилле Разлогове.
Никита Михалков охарактеризовал Кирилла Разлогова как тонкого знатока кинематографа
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Михалков выразил мнение, что при желании Разлогов мог быть стать профессиональным режиссёром.

«Я никогда не уставал поражаться его невероятному энциклопедическому знанию кинематографа, утончённости вкуса и талантливой парадоксальности выводов. Наверное, есть люди, которые знают кино лучше, чем Разлогов, но я с ними не знаком. Обычно те, кто так понимают, знают, разбираются в кинематографе, в какой-то момент поддаются искушению начать самостоятельную режиссёрскую деятельность, и довольно редко она становится успешной. Убеждён, что если бы захотел этого Кирилл, он бы легко мог стать профессиональным режиссёром, но именно ум и вкус удерживали его от этого, потому что то, что он мог дать людям, будучи замечательным киноведом и педагогом, было намного более уникальным и единичным, чем что-либо другое», — заявил Михалков.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН поделился воспоминаниями о Кирилле Разлогове.

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