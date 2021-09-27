Никита Михалков охарактеризовал Кирилла Разлогова как тонкого знатока кинематографа

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков поделился воспоминаниями о скончавшемся президенте Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилле Разлогове.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Михалков выразил мнение, что при желании Разлогов мог быть стать профессиональным режиссёром.

«Я никогда не уставал поражаться его невероятному энциклопедическому знанию кинематографа, утончённости вкуса и талантливой парадоксальности выводов. Наверное, есть люди, которые знают кино лучше, чем Разлогов, но я с ними не знаком. Обычно те, кто так понимают, знают, разбираются в кинематографе, в какой-то момент поддаются искушению начать самостоятельную режиссёрскую деятельность, и довольно редко она становится успешной. Убеждён, что если бы захотел этого Кирилл, он бы легко мог стать профессиональным режиссёром, но именно ум и вкус удерживали его от этого, потому что то, что он мог дать людям, будучи замечательным киноведом и педагогом, было намного более уникальным и единичным, чем что-либо другое», — заявил Михалков.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН поделился воспоминаниями о Кирилле Разлогове.