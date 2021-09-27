Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Разлогова

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью кинокритика Кирилла Разлогова.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Любимовой.

«Он без остатка отдавал себя служению искусству, его работы стали настоящим ориентиром в творчестве для многих представителей отрасли. Он также неустанно оказывал всестороннюю поддержку специалистам, работающим в области киноискусства», — заявила министр.

По её словам, благодаря личному участию Разлогова в течение многих лет успешно реализовывались интересные просветительские проекты, а программа Московского международного кинофестиваля вызывала неподдельный интерес по всему миру.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН поделился воспоминаниями о Кирилле Разлогове, президенте Гильдии киноведов и кинокритиков, скончавшемся в Москве 26 сентября на 76-м году жизни.