Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Разлогова

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Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью кинокритика Кирилла Разлогова.
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Разлогова
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Любимовой.

«Он без остатка отдавал себя служению искусству, его работы стали настоящим ориентиром в творчестве для многих представителей отрасли. Он также неустанно оказывал всестороннюю поддержку специалистам, работающим в области киноискусства», — заявила министр.

По её словам, благодаря личному участию Разлогова в течение многих лет успешно реализовывались интересные просветительские проекты, а программа Московского международного кинофестиваля вызывала неподдельный интерес по всему миру.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН поделился воспоминаниями о Кирилле Разлогове, президенте Гильдии киноведов и кинокритиков, скончавшемся в Москве 26 сентября на 76-м году жизни.

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