Шахназаров назвал Разлогова выдающимся киноведом

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Режиссёр, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью кинокритика Кирилла Разлогова.
Шахназаров назвал Разлогова выдающимся киноведом
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Кирилл Эмильевич был выдающимся во многих отношениях киноведом, прекрасно знал кинематограф, ориентировался в теории кино и занимал высокую позицию и в советском, и в российском кино», — заявил Шахназаров в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Разлогов был очень обаятельным, весёлым, необыкновенно эрудированным и очень интеллигентным человеком.

Как отметил Шахназаров, это большая утрата.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН поделился воспоминаниями о Кирилле Разлогове, президенте Гильдии киноведов и кинокритиков, скончавшемся в Москве 26 сентября на 76-м году жизни.

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