Шахназаров назвал Разлогова выдающимся киноведом
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«Кирилл Эмильевич был выдающимся во многих отношениях киноведом, прекрасно знал кинематограф, ориентировался в теории кино и занимал высокую позицию и в советском, и в российском кино», — заявил Шахназаров в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, Разлогов был очень обаятельным, весёлым, необыкновенно эрудированным и очень интеллигентным человеком.
Как отметил Шахназаров, это большая утрата.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН поделился воспоминаниями о Кирилле Разлогове, президенте Гильдии киноведов и кинокритиков, скончавшемся в Москве 26 сентября на 76-м году жизни.