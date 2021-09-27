Синоптики предупредили о дождях и ливнях на Кубани

Короткая ссылка
Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде в Краснодарском крае 27 сентября. По их словам, в регионе ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.
Синоптики предупредили о дождях и ливнях на Кубани
  • РИА Новости

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Согласно прогнозу, 27 сентября в Краснодаре +15 °С. Днём столбик термометра поднимется до +18 °С, будет облачно, ветер с порывами до 7 м/с. Ночью похолодает до +9 °С.

Также синоптики краснодарского Гидрометцентра рассказали, что в целом в крае ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, ветер 5—10 м/с, утром и вечером порывы 15—18 м/с.

Температура воздуха днём — +15...+20 °С, в юго-восточном и предгорных районах — +12...+17 °С. Ночью — до +5...+10 °С.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU спрогнозировал морозную зиму в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить