Синоптики предупредили о дождях и ливнях на Кубани

Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде в Краснодарском крае 27 сентября. По их словам, в регионе ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Согласно прогнозу, 27 сентября в Краснодаре +15 °С. Днём столбик термометра поднимется до +18 °С, будет облачно, ветер с порывами до 7 м/с. Ночью похолодает до +9 °С.

Также синоптики краснодарского Гидрометцентра рассказали, что в целом в крае ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, ветер 5—10 м/с, утром и вечером порывы 15—18 м/с.

Температура воздуха днём — +15...+20 °С, в юго-восточном и предгорных районах — +12...+17 °С. Ночью — до +5...+10 °С.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU спрогнозировал морозную зиму в России.